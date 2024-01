Questura di Terni, nel 2023 rilasciati 10000 passaporti: raddoppio degli sportelli per venire incontro alle esigenze dei cittadini

Terni Dopo due anni di parziale stasi – il 2021 e il 2022 – a causa della pandemia, il 2023 ha visto un innalzamento vertiginoso delle richieste di passaporti, anche a seguito della Brexit, una tendenza ulteriormente rafforzatisi in questo primo periodo del 2024, registrando un incremento di oltre il 200%. La Questura di Terni non si è fatta trovare impreparata, attivandosi sin da subito, già dall’inizio dello scorso anno, per affrontare l’impennata di richieste di primi rilasci e di rinnovi dei titoli di viaggio. L’Ufficio Passaporti della Divisione Amministrativa e Sociale, dopo aver monitorato l’affluenza, valutato i carichi di lavoro e i tempi di lavorazione delle pratiche, ha organizzato l’attività con il raddoppio degli sportelli dedicati alle acquisizioni delle richieste e delle consegne dei passaporti; l’incremento del 50% delle postazioni dedicate alla decretazione e stampa dei passaporti e l’ottimizzazione delle informazioni al pubblico attraverso locandine, dove, inquadrando dei QR code è possibile collegarsi al sito informativo della Polizia di Stato, dal quale scaricare la modulistica e ricevere tutte le informazioni. In questo modo, è stato possibile rilasciare i passaporti in 2 o 3 giorni lavorativi, dalla richiesta del titolo, consegnandolo persino in giornata a cittadini che hanno fatto presente, e dimostrato, oggettive esigenze di particolare urgenza. Gli uffici ricevono fino a 600 persone ogni settimana, suddivise tra coloro che hanno preso un appuntamento su Agenda On-line (il servizio che consente di richiedere il passaporto online e per prenotare ora data e luogo: https://passaportonline.poliziadistato.it/), quelle che si presentano senza appuntamento o con richieste urgenti comprovate e le persone che devono solo ritirate il passaporto. Gli orari riguardanti l’Ufficio Passaporti della Questura di Terni in via Antiochia, 12 sono presenti sul sito della Questura di Terni al link: https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d2666c721607441. Nel corso del 2023 sono stati rilasciati circa 10.000 passaporti, 1.500 dei quali dal Commissariato di PS di Orvieto; sempre per venire incontro alle esigenze del cittadino, infatti, la Polizia di Stato della Provincia di Terni dà la possibilità ai residenti di tutto il comprensorio dell’orvietano (12 comuni) di rivolgersi direttamente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, sia per la presentazione delle domande, che per il ritiro del titolo di viaggio; gli orari di apertura dello sportello di Piazza Cahen, 10 sono presenti sul sito della Questura di Terni al link: https://questure.poliziadistato.it/servizio/commissariati/5730dc9d2666c72160744

