Puliva il giardino, morsa da una vipera: paura per una donna

Grande paura a Sora per una donna di 65 anni, accompagnata al pronto soccorso del Santissima Trinità e tenuta in osservazione dopo essere stata morsa al braccio da una vipera. La signora stava pulendo dalle erbacce uno spazio nei dintorni della sua abitazione, in località Compre, quando ha avvertito un forte dolore ad un braccio, cominciando pochi minuti dopo a star male. I familiari hanno intuito la gravità della situazione vedendo i due forellini sulla pelle. Immediata la corsa in ospedale dove i medici hanno subito sottoposto la donna alle terapie del caso. Le sue condizioni con il passare delle ore sono fortunatamente migliorate.