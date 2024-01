Giubileo, per l'adeguamento dei pronto soccorso 14 milioni di euro dalla Regione

Oltre 14 milioni di euro destinati agli ospedali della Ciociaria nel potenziamento del servizio sanitario in vista del Giubileo del 2025. Sono quelli stanziati dalla Giunta regionale - per un totale di 34 interventi e 155 milioni di stanziamento - in vista dell'evento che porterà milioni di fedeli nel Lazio.

In provincia sono previsti la ristrutturazione degli spazi e potenziamento delle attrezzature del pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, del Santissima Trinità di Sora e dell'ospedale San Benedetto di Alatri.

«Si tratta di un ulteriore provvedimento volto a rafforzare il Servizio sanitario regionale e gli ospedali della Capitale e delle province del Lazio - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - Le risorse rientrano in una visione generale della nuova stagione della sanità della avviata nei primi dieci mesi di governo».