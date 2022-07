Processo Mollicone, in corso la requisitoria i pm: «Tuzi non si è suicidato per amore»/ Segui la diretta

"Santino Tuzi è stato lasciato solo da tutti. Non si è suicidato per amore". Sono state le prima parole pronunciate dal pm Siravo alla ripresa della requisitoria, pochi minuti fa nell'ambito del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne assassinata il primo giugno 2001 ad Arce. A giudizio, dinanzi alla Corte d'assise di Cassino, ci sono l'ex maresciallo della stazione dei carabinieri, Franco Mottola, suo figlio Marco, sua moglie Anna Maria e due carabiniero, all'epoca in servizio ad Arce, Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale.

Si stanno ricostruendo gli aspeti legati al sucidio del brigadiere Santino Tuzi, il brigadiere che si tolse la vita l'11 aprile 2008, dopo aver detto ai pm di aver "visto Serena entrare in caserma ad Arce".

Per Annarita Torrita Torriero amica di Santino, il pm Siravo ha chiesto "La torrieto mente e sa di più di quanto ci ha detto. Ciò dimstrato dalla testimonianza di Da Fonseca, l'amica della donna che le riferì che Santino le disse di aver visto Serena in caserma la mattina del primo giugno 2001", ha spiegato il pm.

Venerdì scorso il pm Siravo ha indicato come autore dell'omicidio Marco Mottola. "Non può esser che Marco l'autore del colpo inferto tra le 11 e le 11.30 nell'appartamento a trattativa privata”, ha detto il pm. Che ha anche indicato l'arma del delitto nella porta contro la quale sarebbe stata sbattuta la 18enne, nel corso di una discussione. Il movente? Per il pm Siravo, "un litigio avuto da Marco e Serena" dinanzi al bar di Chioppetelle e protrattosi all'interno della caserma. "Serena - è stata la ricostruzione della procura - dopo aver eseguito l’orto panoramica a Sora salì nella Y10 bianca di Marco Mottola per un passaggio, si fermò al bar dove fu vista litigare con lui e poi andò in piazza ad Arce. Si presentò quindi in caserma per riprendere i libri che aveva lasciato nell’auto e qui fu aggredita e sbattuta contro la porta".

LA DIFESA MOTTOLA

"Siamo profondamente delusi dalla esposizione-requisitoria della pubblica accusa. Ha snocciolato tutti gli elementi sinora contenuti nelle ipotesi accusatorie che sono solo illazioni: nessuna prova, sospetti e intuizioni senza riscontri, ricostruzioni fantasiose e incerte. Un movente evanescente e illogico, che cambia di volta in volta; un modus operandi vago; un luogo del crimine impossibile unito a cronologie impossibili e testimonianze incerte", ha spiegato il professor Carmelo Lavorino, portavoce della difesa Mottola.

Stamattina riprenderà la requisitoria con le richieste della procura. A seguire le parti civili. Il 6 e il 7 luglio toccherà alle difese, l'11 le repliche e il 15 la sentenza.