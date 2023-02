Pontecorvo, assalto notturno ad una gioielleria del centro

Assalto la notte appena trascorsa in una gioielleria del centro storico di Pontecorvo. Ad agire con ogni probabilità è stata una banda specializzata, che una volta arrivata in centro a Pontecorvo ha preso di mira l'attività commerciale alzando la serranda d'ingresso e introducendosi all'interno. Al momento il bottino è ancora da quantificare. Sono in corso di indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo.