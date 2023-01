Torna l'incubo furti tra Sora e Arpino, ladri messi in fuga dai fumogeni

Torna l'incubo furti a Sora e nei comuni limitrofi. Almeno due i tentativi tra Arpino e Carnello nelle ultime ore. L'episodio più preoccupante si è registrato in zona San Sosio Rondinella dove uno o più ignoti hanno tentato di introdursi in una villa che si trova sul promontorio che domina la vallata. Ma il colpo è andato a vuoto molto probabilmente a causa della presenza in casa di un particolare impianto di allarme del tipo nebbiogeno che ha consentito di attivare immediatamente le forze dell'ordine che sono arrivate in poco tempo nell'abitazione.

Due pattuglie dei carabinieri della locale stazione hanno eseguito un sopralluogo ed avviato tutti gli accertamenti ed i rilievi per ricostruire i fatti. Un secondo tentativo di furto si è registrato, nel giro di qualche ora, nella zona di Carmelo al confine fra i tre municipi di Sora, Arpino e Isola del Liri, anche in questo caso però i ladri sono stati messi in fuga e non sono riusciti ad entrare in nessuna abitazione. Ma la loro presenza sarebbe stata notata da qualcuno che ha informato le forze dell'ordine. Il tamtam mediatico, i gruppi whatsapp ed i social network hanno fatto poi il resto mettendo in guardia la popolazione.