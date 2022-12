Poesie e musica, all'ex mattatoio va in scena la compagnia "Teatro dell'appeso"

La “Compagnia Teatro dell'Appeso”, nell’ambito della rassegna “Natale Insieme” promossa dalla città di Frosinone, con il patrocinio e il sostegno dell’assessorato alla cultura, presenterà domani 23 dicembre alle 18, presso la Casa della Cultura (ex Mattatoio), in via Ferrarelli il concerto poetico-musicale “Natale è un flauto d’alba”.

Lo spettacolo si propone di celebrare il Natale in maniera “altra”, cioè al di fuori dei consueti moduli tradizionali. Al centro dell'evento è la poesia di grandi autori italiani e stranieri che, variamente e magistralmente, hanno celebrato il Natale con i loro versi. I versi dei poeti avranno come contraltare e completamento alcune musiche e canzoni di ispirazione o tematica natalizia. Ideatore, interprete e regista è Amedeo di Sora, accompagnato al pianoforte da Vittorio Oi e alla chitarra da Giuseppe Palombo. L’ingresso è libero.