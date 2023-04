Lunedì 24 Aprile 2023, 09:32

Cento anni di storia. La Società operaia di mutuo soccorso di Pescosolido festeggia i suoi primi 100 anni di vita. La ricorrenza si svolgerà oggi, 24 aprile, con i rappresentanti delle società operaie consorelle di Frosinone, Avezzano, Sora, Isola Del Liri, Luco Dei Marsi, accompagnate dai rispettivi gonfaloni. La "Soms" di Pescosolido ha una storia affascinate degna di essere raccontata, dalla bandiera, all'idea di crearla, dal richiamo delle proprie origini. Alla fine della Grande Guerra l'economia cittadina era rurale, non c'erano fabbriche, non c'erano "operai", la povertà spingeva i più coraggiosi ad espatriare. Così 31 emigrati pescosolidani andati a cercar fortuna in una terra sconosciuta fondarono la Soms nel 1923 a Detroit (Usa). In concomitanza con la nascita della sezione americana, nacque quella di Pescosolido. Prima della nascita del welfare, infatti, serviva da cassa mutua, assistenza infortuni e malattie, sostegno economico in caso di disoccupazione, mezzo di istruzione e formazione e, non ultimo, una risposta al bisogno di vita sociale. Il crollo della Borsa di New York nel 1929 e la conseguente crisi economica ed occupazionale saldò indissolubilmente le due società operaie.

Molti persero il lavoro e con grande difficoltà i soci italiani cercarono di contribuire alle spese di sostentamento oltre oceano, ma mancavano le risorse e l'impresa non riuscì. Molti rientrarono in Italia "al paese". La sede di Detroit rimase attiva fino alla fine della seconda guerra mondiale, poi chiuse i battenti, quella di Pescosolido tra alti e bassi è arrivata ad un traguardo invidiabile, 100 candeline. Oggi conta 131 iscritti, di età compresa tra i 30 e i 99 anni. Oggi il paese sarà risvegliato dalle allegre note della Banda di Campoli Appennino che aprirà la giornata di festa. L'Assemblea dei soci si svolgerà dalle 9:30 presso la Chiesa parrocchiale dei SS Giovanni Battista ed Evangelista. Il corteo partirà subito dopo dalla sede sociale per una messa in suffragio dei soci deceduti, al cimitero del paese. La bandiera della Soms di Pescosolido, nelle mani del portabandiera Giuseppe Carinci, precederà il corteo, guidato dal Presidente Domenico Cicchinelli . La parata si concluderà davanti alla storica sede sociale di Corso Umberto I, con l'esecuzione dell'Inno Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA