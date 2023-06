Sabato 17 Giugno 2023, 12:51

TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Punta 25 euro ne vince 100mila: operaia fortunata a Teglio Veneto. È una donna residente a Teglio la fortunata vincitrice che con un “Gratta e vinci” è riuscita a incassare la super vincita. È successo ancora nel mese di maggio ma la conferma è arrivata solo in questi giorni quando il concessionario ha ufficializzato la vincita. «La cliente aveva acquistato un Gratta e vinci della serie “Vinci in grande” - raccontano dalla ricevitoria numero 3 di Valvason Luciana, collegata all’osteria Trieste in centro al paese - non l’ha grattato subito ed è tornata solo più tardi in negozio per mostrarci incredula l’incredibile vincita».

Gratta e vinci da 5 milioni a Genzano. Il proprietario della tabaccheria: «Spero che il fortunato si faccia vivo»

Compra Gratta e Vinci da 25 euro e ne vince 100mila

La vincitrice, una donna che vive da un po’ a Teglio Veneto, è ritornata quindi sui suoi passi per ringraziare i titolari della ricevitoria e in qualche modo fare festa assieme. Poi il tagliando è stato consegnato in banca che ha pagato la vincita. Secondo indiscrezioni la vincitrice è una operaia cinquantenne che in questo modo potrà togliersi qualche sfizio. «Sono contento che la vincita sia arrivata in paese - spiega il sindaco di Teglio Veneto, Oscar Cicuto - siamo il Comune più piccolo della Città metropolitana di Venezia e una vincita di questa entità ci rallegra tutti». Una quindicina di anni fa un uomo di Teglio puntò sul “Win for Life” garantendosi un vincita di 4mila euro al mese per vent’anni.