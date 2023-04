Domenica 23 Aprile 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:26

Si chiama "Pars" e sta per "Piano annuale della gestione del rischio sanitario". Lo ha pubblicato la Asl di Frosinone, con una delibera del direttore generale Angelo Aliquò, e fornisce un quadro degli errori commessi, ma anche delle buone pratiche adottate (o da adottare) per evitarli. L'unità di medicina legale e rischio clinico, diretta da Paolo Straccamore, ha messo insieme in 32 pagine quali sono gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere in un settore - quello del rischio clinico - particolarmente delicato. Si va dagli errori con i pazienti - ad esempio una caduta accidentale o la mancata sorveglianza di chi andava seguito da vicino e si allontana - alle infezioni ospedaliere, fino a episodi che vengono genericamente indicati come "malasanità".

«La gestione del rischio clinico - si legge nel piano - è un processo sistematico che comprende sia la dimensione clinica sia quella strategico organizzativa e che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni in grado di identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi per aumentare il livello di sicurezza dei pazienti e degli operatori».

I rischi, pertanto, vanno valutati e trattati «attraverso appropriate procedure di prevenzione, affinché tutti gli eventi possibili siano controllabili e soprattutto comprimibili, allo scopo di disegnare nuove strategie per ridurre le probabilità che un pazientesia vittima di evento avverso».

Eventi che influiscono sulla qualità di vita del paziente che li subisce e de i familiari, ma hanno anche un costo per la collettività. Nel piano sono riportati i sinistri risarciti negli ultimi cinque anni dalla Asl. Sono stati 50 nel 2018, 22 l'anno successivo, 36 nel 2020, 67 nel 2021 e 30 nel 2022. Un totale di 205 "incidenti" costati, in generale, 26 milioni 516.000 euro. La cosa singolare è che nel 2022 pure essendo stati ridotti a meno della metà i sinistri, la Asl ha pagato circa 5,5 milioni di euro contro i 4,3 dell'anno precedente. Dipende, quindi, dal tipo di sinistro avvenuto. Al tempo stesso , nello scorso anno, sono stati 101 gli eventi "avversi" avvenuti nelle strutture ospedaliere o ambulatoriali. Di questi 60 - pari al 39% - sono stati i cosiddeti "near miss" ovvero errori con potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché i non ha conseguenze avverse per il paziente. Quelli che invece hanno dato problemi sono stati 89, pari al 58%, mentre i "sentinella" ovvero particolarmente gravi e in grado di far venir meno la fiducia verso il sistema sanitario sono stati 5 (3,2%). Parliamo di morti sospette, errori gravi, vicende che hanno anche un impatto sull'opinione pubblica.Un altro dei principali problemi che si verificano nelle strutture sanitario è legato alle infezioni. Tra le attività programmate per la loro riduzione nel 2022 troviamo informazione e formazione sulle infezioni correlate all'assistenza, realizzata al 50%, appena il 20% su un aspetto fondamentale e solo apparentemente banale: il lavaggio delle mani. Di fondamentale importanza, invece, aver raggiunto il 100% dell'implementazione dei programmi per il buon uso degli antibiotici. Tra il 40 e il 90% gli altri obiettivi che erano stati posti: dalla raccolta dati per il sistema di sorveglianza sui batteri alle procedure per la profilassi antibiotica.La Regione indica in tre punti le cose da fare: diffondere la cultura della sicurezza, con specifica attenzione al rischio infettivo; implementare il piano d'azione sull'igiene delle mani; migliorare l'appropriatezza assistenziale e organizzativa per contenere le infezioni. In tutti e tre i casi l'obiettivo aziendale è ambizioso, vale a dire arrivare al 100% delle azioni previste in termini di formazione, informazione, verifica e monitoraggio. Già migliorare gli standard dell'anno precedente sarebbe un notevole passo in avanti, comunque. A cominciare dal lavaggio delle mani.Giovanni Del Giaccio© RIPRODUZIONE RISERVATA