Martedì 4 Aprile 2023, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 10:27



«Esplora le pubblicazioni scientifiche dei nostri esperti». Siamo in un istituto di ricerca? No, alla Asl di Frosinone. Da qualche giorno nella pagina che "apre" il sito istituzionale dell'azienda campeggia in bella mostra l'avviso che invita a scoprire «ricerche e studi condotti dai nostri esperti sulle tematiche di sanità pubblica».

Si va dall'epilessia agli effetti del vaccino per il covid 19, dalla correlazione tra alcol ed epatite c nell'epatocarcinoma (il tumore del fegato) alla qualità di vita degli anziani affetti da diabete mellito di tipo 2. Decine e decine di studi pubblicati su riviste scientifiche, oggetto di "poster" o relazioni presentati nei convegni italiani e non. Una cospicua produzione che finora restava ad appannaggio della comunità medico scientifica e che adesso, invece, è resa nota al grande pubblico. Della serie che si va in ospedale per essere curati, senza dubbio, ma è bene si sappia che nelle strutture della Asl di Frosinone si svolge anche attività di ricerca.

IL DIRETTORE

È stato il direttore generale, Angelo Aliquò, a sollecitare la creazione di una specifica sezione. «L'abbiamo inserita da qualche giorno e la stiamo implementando con le pubblicazioni scientifiche e gli articoli di tutti i dipendenti che mano a mano le stanno trasmettendo. Serve a vari scopi - ha detto - il più importante è facilitare i contatti con altre realtà di ricerca che possono conoscere ciò che si fa a Frosinone e se è il caso mettersi in contatto con i nostri». È anche un modo per far conoscere meglio l'attività scientifica della Asl e far accrescere la visibilità dell'azienda oltre al cosiddetto "impact factor". Vale a dire l' indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti.

Se resta un lavoro ristretto a pochi, è evidente che il fattore di impatto sarà inferiore, nel momento in cui si fa conoscere sul sito dell'azienda ci sono maggiori possibilità di essere citati.

I LAVORI

Ci sono pubblicazioni che risalgono ad anni diversi, tra le quali - a campione - si può citare quella al convegno di medicina trasfusionale del 2020 su: "Trattamento infiltrativo delle tendinopatie con Prf: due anni di esperienza del Simt di Frosinone". Il Prf è il fattore di crescita delle piastrine del sangue, grazie al quale è possibile realizzare la ricostruzione di porzioni di tessuto danneggiate.

Un poster presentato al congresso della Società italiana di medicina trasfusionale del 2022 è relativo alla "Attivazione dell'ambulatorio di Aferesi Terapeutica presso il Simt di Frosinone: il percorso di formazione del personale". Vale a dire l'attività svolta per arrivare a utilizzare la tecnica che consente di "ripulire" il sangue dei pazienti da agenti patogeni.

Risale al 2014, invece, lo studio della geriatria pubblicato su una rivista scientifica e relativa a: "Innovazione tecnologica avanzata per l'assistenza agli anziani in Italia: necessità e opportunità per promuovere la salute e il benessere". Del 2021, invece, la pubblicazione legata alle malattie cerebrovascolari: "Effetti del covid e delle misure del lockdown sulla rete dello stroke" ovvero del trattamento precoce dell'ictus che in quel periodo fu praticamente bloccata.

Sono tutte attività svolte dal personale che lavora negli ospedali e negli ambulatori della Asl e che, oltre a cura e assistenza, effettua anche interessanti pubblicazioni. Da qualche giorno on line, a beneficio non solo della comunità scientifica.