Dal lago Trasimeno in secca spunta un a bomba della seconda guerra mondiale

Il lago Trasimeno, causa siccità, si ritira e riemergono relitti. Ancora una volta bombe e munizioni della seconda guerra mondiale. A fare la pericolosa scoperta lo storico Gianfranco Cialini durante una sua escursione sulle rive. «Questa mattina (ieri) ho ritrovato a Sant’Arcangelo in località La Frusta, a circa 200 metri dall’antico molo un proiettile da cannone probabilmente tedesco della seconda guerra mondiale», ha raccontato Cialini che ha subito avvertito della presenza del pericolo le forze dell’ordine. Poi ha ricordato: «Mi hanno raccontato che qui un convoglio tedesco in ritirata fu bombardato e colpito dalla aviazione alleata, ma molte bombe inesplose furono buttate nel lago». La località la Frusta si trova a circa 200 metri dai luoghi bonificati dai sub della Marina nel giugno 2021.