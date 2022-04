Cassino, bomba della II guerra mondiale in un cantiere: il Comune chiude le strade del centro

Un ordigno bellico rinvenuto in pieno viale Dante a Cassino. Scatta la chiusura del centro. Potrebbe trattarsi di una bomba sganciata dagli aerei americani durante le battaglie del 1944: solo il 15 febbraio i bombardieri lasciarono cadere ordigni per oltre 350 tonnellate. La polizia locale, coordinata dal comandante Pasquale Pugliese, ha emesso un'ordinanza con la quale interdire la zona dove questa mattina, nel corso dei lavori per riparare una perdita idrica è stato rinvenuto un presunto ordigno bellico, risalente probabilmente alla seconda guerra mondiale.

Se di ordigno si tratta a tutti gli effetti, dovranno stabilirlo gli artificieri che sono stati avvisati. Intanto la zona è stata transennata creando non pochi disagi visto l'affollamento del sabato mattina quando c'è amche il mercato settimanale. Prevista anche la chiusura degli esercizi commerciali circostanti e anche del centralissimo teatro Manzoni, poco istante da dove è stato rinvenuto il presunto ordigno. Sono intervenuti, oltre che gli agenti della polizia locale, anche i carabinieri della Compagnia di Cassino.