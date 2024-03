Omicidio di Thomas, il riesame conferma le esigenze cautelari per i Toson

Il Tribunale del riesame ha confermato le esigenze cautelari per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, avvenuto ad Alatri il 30 gennaio dello scorso anno. La Cassazione aveva annullato "con rinvio" il provvedimento, chiedendo di rivedere le motivazioni che avevano portato alla detenzione dei due.

Padre e figlio sono in carcere dal luglio scorso e nel frattempo è iniziato il proces​so a loro carico. Sono accusati dell'omicidio, inteso come vendetta delle risse dei giorni precedenti. In particolare il padre - secondo la ricostruzione della Procura che finora ha sempre retto - era alla guida dello scooter T Max e il figlio ha aperto il fuoco al "Girone". Il reale obiettivo degli spari era Omar Haoudi, venne colpito invece Thomas che quella sera indossava un giubotto uguale al giovane di origine marocchina. I due lo avevano comprato insieme.