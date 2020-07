Il pari con la Juve Stabia complica la corsa per la A, Nesta: «Confusi e affaticati, eravamo stanchi»

Ultimo aggiornamento: 00:18

Un pari che non serve né alla classifica né al morale: «Eravamo forse più stanchi rispetto alle altre partite, abbiamo perso per questo match sei giocatori e tanti hanno dovuto rigiocare ed abbiamo sentito questo. In qualche situazione». ha dichiaratoa fine gara.Tanti errori anche degli arbitri ed il risultato è che ora ildovrà sudarsi, e non poco, anche il semplice accesso ai playoff: «Quello sicuramente, dobbiamo sudarci tutto. Sembra di essere nel calcio d'agosto con rendimenti altalenanti ed ecco che escono risultati, anche in serie A, molto strani. Oggi è andata così, l’abbiamo raddrizzata subendo due gol, uno ce lo siamo fatto da soli e l'altro su calcio piazzato e le loro occasioni le abbiamo create un po noi».Cosa preoccupa di più Nesta in vista delle ultime gare?. Due gol evitabili quelli presi, che Nesta si spiega così: «Sono stati dovuti un po anche alla stanchezza e poi Calò ha messo una gran palla nel secondo gol».C’è stata comunque una involuzione della tenuta difensiva:Ai microfoni dell’ufficio stampa del Frosinone ha parlato anche Nicolò Brighenti, autore del primo gol canarino: «E’ stata una partita combattuta, c’è rammarico per non aver vinto ma non c’è tempo per recriminare, si rigioca subito e dobbiamo farlo per conquistare i tre punti».Cosa penalizza di più il Frosinone in questa fase? «Chiaro che in questo momento nessuno ci può dar credito, maperché sappiamo che possiamo far bene. L’atteggiamento è quello giusto, sta mancando solo il risultato». Ora si va a Pescara: »Ci aspetta un’altra battaglia contro una squadra che ha bisogno di punti come noi», conclude il difensore canarino.