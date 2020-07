Frosinone cede anche a Crotone e rischia i playoff. Nesta: "Gli stimoli ci sono, ma facciamo fatica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Frosinone esce battuto anche dal campo del Crotone, contro la squadra che ha vinto venerdì scorso il suo campionato e che, al contrario dei canarini, avevano nulla da chiedere alla partita. Un Frosinone che a definire solo deludente si rischia di buonismo. Nesta nel dopo gara così racconta la gara al Media Center del club giallazzurro. “C’è delusione per il risultato, nel primo tempo sono partiti meglio loro, abbiamo avuto anche un paio di occasioni. Poi il secondo tempo è stato abbastanza piatto, senza grandi occasioni. Noi abbiamo pagato questo tiro da fuori. Peccato”. La sua squadra ha perso contro squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato, dimostra forse che questo Frosinone non ha più stimoli? “Gli stimoli ci sono. Facciamo fatica, abbiamo tanta gente che sta fuori, con poco ricambio e quindi in tanti sono andati un po in fatica. Ora abbiamo l’ultima chance e dobbiamo tirar fuori tutto quello che abbiamo nell’ultima partita”. Una situazione che si fa preoccupante perché si rischia di uscire addirittura dai playoff. “Si però dipende sempre da noi. Se vinciamo siamo dentro e finché tutto dipende solo da noi c’è speranza”. Non c’è più spazio per i calcoli, con il Pisa bisogna vincere a tutti i costi per centrare i playoff. Quanto la preoccupa considerando la crisi di risultati la gara di venerdì? “E’ una partita importantissima per tutte e due le squadre e perciò bisogna dare tutto. Una partita – conclude Nesta -, che preoccupa noi e loro, non c’è nulla altro, bisogna fare il massimo per portare a casa la partita”.