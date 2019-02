© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottma musica dal vivo nel week end in Ciociaria.A Ceccano, alle Officine Utopia, stasera il concerto dei Kutso. Guidati da Matteo Gabbianelli, presentano il loro nuovo album " Che effetto fa" , il terzo per una band che si è spostata su un sound synth e ritmi electro. Domani sera, sempre a Ceccano, grande appuntamento con la festa pop di Officine Utopia " Top of the Pops" . Al Satyricon live music club di Alatri continuano le serate dedicate alla musica d’autore marchiate. Dopo Charlie Fuzz e Leonardo Angelucci, stasera è il turno di Fabio Giobbe che farà tappa nella rinomata venue ciociara per presentare il suo ultimo lavoro discografico Beneath the Looming Blanket . Al Terra Madrea di Frosinone, stasera, musica live con The Family live. The Family è una formazione nata da una costola dei Giuda, una delle band ultimamente più seguita in Italia, che si distingue per riff elettrici taglienti, melodie hammond avvolgenti, basso groovy e potente, drumming travolgente. Funky assicurato con i The Family. Infine, nella programmazione odierna del Deliri Café Bistrot di Sora il live del musicista Maurizio Vierucci in arte Oh Petroleum. Domani sera torna al Deliri il duo Geco con pezzi nuovi tutti da ascoltare live.