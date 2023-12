Mercoledì 13 Dicembre 2023, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 08:40

La cascata del Liri finisce in una scatola. Si è scomodata niente meno che l'azienda tedesca leader nel mondo dei puzzle: la Ravensburg. La società ha iniziato a produrre giochi puzzle nel 1964 e nello stesso anno ha aperto filiali in Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. L'idea di far diventare una foto dell'immagine più rappresentativa di Isola del Liri in un gioco da tavola, suddividendola in un migliaio di tesserine è venuta ad un commerciante di Castelliri, che ha la sua attività nella città delle cascate: Luigi D'Arpino.I puzzle delle foto di famiglia, di figli, di paesaggi sono spesso ordinati su internet, niente di così eclatante, ma qui c'è tanto di scatola, di marchio e famoso triangolino che contraddistingue la provenienza tedesca.«E' stato un mio capriccio sottolinea Luigi D'Arpino quello di chiamare la casa madre per eccellenza dei puzzle e commissionare alcuni lavori con diverse foto. Ho mandato un paio di scatti, dalla Cascata di notte (foto di Angelo Urbano) a quella con l'arcobaleno vista da via Cascata o quella della veduta da Capitino con tanto di castello De'Boncompagni-Visogliosi a far da scenario ai 27 metri più famosi della provincia di Frosinone».«Le foto che ho utilizzato - ha aggiunto - sono quasi tutte le mie, mi diletto appena posso con la macchina fotografica, una passione che ho da bambino, quella di immortalare degli scorci delle nostre zone. La scatola della Cascata è andata letteralmente a ruba, me ne sono rimaste solo un paio, la tiratura è limitata non c'è una vera e propria produzione, il costo non è come un puzzle che trovate nei negozi specializzati, qui si paga l'esclusiva, che resta comunque alla portata delle tasche di tutti avendo un pezzo unico spendendo qual cosina in più. Non pensavo che potessero avere un successo così immediato, è il simbolo della città e chi ci abita o vive lontano da qui ne deve avere necessariamente una dentro casa. Le fotografie e le cartoline più diffuse, ma anche dipinti ad olio, acquerelli, carboncini, la cascata è stata riprodotta in mille modi. Questo è diverso, unisci il gioco delle tesserine da comporre alla storia della tua vita formando un quadro che rappresenta il territorio di appartenenza, i ricordi, la storia, i profumi. Ravensburg amplifica la nostra storia e chi meglio di questo storico marchio poteva rappresentare il nostro "dipinto" per eccellenza». Il commerciante isolano sta preparando altri scatti per rendere ancora più esclusiva la sua idea. Per dovere di cronaca nel settembre 2010, Ravensburger ha battuto il record per il più grande puzzle del mondo (vinto in precedenza dall'azienda Educa con un puzzle di 24.000 pezzi): il puzzle è un omaggio all'artista della Pop Art Keith Haring dal titolo "Keith Haring: Double Retrospect”, misura 5,44 metri di lunghezza e 1,92 metri di larghezza ed è composto da 32.256 pezzi.