Getta rifiuti in strada ad Arce, ma lo rintracciano grazie alla posta: multa da 600 euro e ordine di bonifica

Gli agenti della polizia locale rovistano nell'immondizia abbandonata è stanano i responsabili che ora, oltre ad un multa di 600 euro, dovranno pagare le spese per la rimozione dei rifiuti.

Il cumulo di sacchi, costituito per lo più da rifiuti domestici indifferenziati, era stato rinvenuto ai margini della strada provinciale "Civita Farnese" nel tratto che collega Arce alla frazione d'Isoletta, in una zona in cui non ci sono abitazioni. Gli agenti della polizia locale, attraverso la corrispondenza postale trovata nelle buste d'immondizia, sono riusciti a risalire ai responsabili ai quali è stata contestata una sanzione di 600 euro con l'obbligo di recuperare e smaltire correttamente i rifiuti abbandonati. Disfarsi illegalmente die rifiuti può costare caro.

IL SEQUESTRO

Ad Ausonia, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino un 60enne del luogo, incensurato, imprenditore, legale rappresentante di una nota società della zona, per il reato di "scarichi di acque industriali senza la prevista autorizzazione" e "abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti".

I militari, con il supporto del personale dell'Arpa Lazio, hanno fatto accesso nel piazzale di pertinenza della società accertando che, all'interno della stessa, vi era la presenza di accumuli di decine di metri cubi di rifiuti di vario genere nonché l'assenza di un sistema di raccolta delle acque pluviali. Tenuto conto delle violazioni riscontrate, l'area è stata sottoposta a sequestro, ed al titolare è stato imposto lo smaltimento a mezzo di ditta autorizzata dei rifiuti speciali.