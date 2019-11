© RIPRODUZIONE RISERVATA

In lieve aumento il mercato di Veroli, città medievale La Ciociaria è un'area del Lazio che comprende un territorio piuttosto esteso; la zona è rinomata soprattutto per le tante attrattive storiche e naturalistiche cheoffre. Negli ultimi anni è divenuta interessante anche dal punto di vista immobiliare, tanto che si è riscontrato un aumento dell'interesse di potenziali acquirenti nazionali e stranieri. Grazie alle informazioni provenienti dalle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete presenti nei Comuni è possibile offrire uno scenario dettagliato del mercato della casa.In lieve aumento il mercato di Veroli, città medievale posta nel cuore della Ciociara con antichissime origini.Anche nel primo semestre 2019 si registra un buon fermento immobiliare, grazie soprattutto a prezzi moderati e a tassi di interesse vantaggiosi. Le quotazioni immobiliari si stanno stabilizzando. La maggior parte delle richieste di acquistoriguardano il centro storico, in particolare si ricercano appartamenti di 2-3 locali con terrazzi e giardini, soprattutto da parte di giovani coppie (prima casa).Il centro storico, caratterizzato soprattutto da costruzioni medievali, attrae anche gli stranieri (inglesi, norvegesi, canadesi, americani, thailandesi, russi e australiani) affascinati da soluzioni caratteristiche in pietra viva e con spazi esterni. Ben collegate dalla superstrada Frosinone- Sora, le zone di Castelmassimo, Casamari, San Giuseppe e Giglio di Veroli offrono nuove costruzioni in edilizia privata, costituite da villini a schiera, bifamiliari e appartamenti:in queste zone il mercato e molto vivace, i prezzi si aggirano intorno ai 90-120 mila euro per appartamenti e 130-150 mila euro per villini.