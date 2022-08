Maltempo, violento nubifragio si abbatte su Valle di Comino e sorano

Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 agosto, nel sorano e in Valle di Comino. Raffiche di vento, un forte temporale e grandinate stanno imperversando su tutto il territorio causando pesanti disagi e allagamenti nelle campagne oltre che danni alle colture. A terra numerosi rami. Anche nel pomeriggio di ieri le condizioni metereologiche sono state particolarmente avverse e caratterizzate anche da una forte attività elettrica nell’atmosfera. Si registrano black out in numerose abitazioni. Si consiglia di restare in casa e di uscire solo per necessità. La visibilità sulle strade è ridotta al minimo e l'asfalto è reso viscido dall'acqua.