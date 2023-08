Maltempo: nubifragio a Cassino, allagamenti e alberi caduti

Un nubifragio si è abbattuto su Cassino questa sera intorno alle 21.00. Una pioggia intensa e battente ha trasformato, in pochi minuti, le strade in fiumi. Il vento forte ha sradicato alberi in diversi quartieri della città. In particolare in piazza San Giovanni un albero è caduto su una panchina. Altri alberi sono caduti in via Degli Eroi rendendo impraticabili i marciapiedi. Stessa scena lungo via Cristoforo Colombo dove, dinanzi una nota pasticceria, è caduto un grosso albero. A pochi metri di distanza un altro albero è caduto posandosi tra un’automobile e un palo della luce. Le raffiche di vento hanno fatto volare cassonetti dei rifiuti, sedie, tavolini, ombrelloni, tende sia dinanzi ai locali pubblici e sia sui terrazzi. Un vero e proprio fuggi fuggi si è registrato davanti ai bar e le gelaterie con i clienti che, in qualche modo, hanno cercato di mettersi al riparo all’interno dei locali. A causa del nubifragio diversi quartieri del centro sono rimasti al buio. I disagi causati dagli allagamenti e dalla caduta degli alberi vedono, in queste ore, squadre dei vigili del fuoco impegnate in più zone. "Informo i cittadini che sono state attivate due squadre di Protezione civile per la ricognizione delle prime criticità della città. Sperando che il peggio sia passato, vi terrò aggiornati sulla situazione" comunica il sindaco Enzo Salera. “Stiamo monitorando la situazione e contando i danni” fa sapere l’assessore alle Manutenzioni Pierluigi Pontone.