Paura poco fa a Picinisco dove c'è stata una frana che causato il crollo di un ponte per il maltempo. Un'auto è finita nelle acque ma per fortuna non ci sono stati feriti o dispersi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cassino. Altri allagamenti ci sono stati in tutto il cassinate.

Ultimo aggiornamento: 08:54

