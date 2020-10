Meteo, scuole chiuse a Napoli per allerta arancione. Previsto maltempo anche in Lazio e Toscana

Scuole chiuse domani a Napoli. È una delle conseguenze del maltempo atteso nel capoluogo campano già nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre. La protezione civile ha infatti diramato l'allerta meteo arancione a partire dalle 18 di oggi e per le successive 24 ore. Saranno off-limits anche gli impianti sportivi, Virgiliano compreso, i parchi e i cimiteri. A renderlo noto il Comune con una nota. «Le decisioni verranno formalizzate a breve con un'ordinanza - si legge su Facebook - Domani resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido». Si prevedono infatti: «Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale, localmente anche di forte intensità. Venti da Sud-Sud Ovest, con forti raffiche e mareggiate lungo le coste più esposte».

Quindi una precisazione: «Resta l'autonomia delle istituzioni scolastiche di consentire l'accesso agli operatori per l'attivazione eventuale di didattica a distanza o digitale integrata e di tutte le operazioni previste».

Allerta meteo, questa volta di colore giallo, diramata anche in Toscana. Situazione preoccupante dalle 18 di oggi e fino alle 14 di domani, giovedì 15 ottobre. Le zone interessante sono quelle centro settentrionali e quelle meridionali, la costa e l'Arcipelago. Si concluderà alle 6 di domani mattina invece l'allerta per vento, relativa alle zone meridionali, la costa e le isole. Già da stasera si attendono precipitazioni diffuse anche abbondanti e non si escludono grandinate. Sempre oggi, preoccupano le forti raffiche di scirocco e levante sulla costa centro meridionale, le zone centro orientali e lungo i crinali.

Precipitazioni intense e temporali sono previsti da oggi anche nel Lazio che per le prossime 36 ore ha diramato un'allerta meteo di colore arancione. Secondo quanto afferma la protezione civile «I fenomeni saranno accopagnati da frequente attività elettrica e locali grandinate». Ad aggravare il quadro venti da forti a burrasca.



