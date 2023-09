Un malore fatale, è morta la giudice di pace Caterina Urso

Si è spenta all'età di 61 anni il giudice di pace Caterina Urso. Il magistrato, originario di Fontana Liri, prestava la sua opera presso il tribunale di Frosinone da tanti anni. La donna che lascia un vuoto enorme nell'ambiente forense è deceduta a causa di un malore improvviso. Amante degli animali e della natura aveva un carattere allegro e solare. I colleghi e gli amici si sono stretti intorno ai familiari per dare loro sostegno in questo momento così doloroso. Ancora non è stata fissata la data dei funerali.