Choc a Isola del Liri per l'improvvisa morte di Gianpiero Mezzone, cognato del sindaco Massimiliano Quadrini. Un malore accusato nella notte non gli ha lasciato scampo: il 48enne, molto conosciuto in città e in tutta la provincia, è deceduto intorno all'una. La triste notizia si è diffusa subito in città e sono già tantissimi i messaggi di cordoglio.

Domani mattina alle 9,30 presso l'Abbazia di San Domenico Abate i funerali.