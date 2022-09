Gli scoppia il pneumatico e si schianta in vespa dopo il raduno, grave un giovane di Isola Liri

Stava percorrendo l’ex statale “Valle del Liri” in direzione di Isola del Liri quando, pare per lo scoppio di uno pneumatico, si è schiantato contro un muro. Grave incidente oggi pomeriggio per un giovane di 29 anni di Isola Liri. Il sinistro si è verificato in territorio di Fontana Liri, a poca distanza dal bivio per Arpino. Il ragazzo ha dapprima perso il controllo della due ruote, poi è caduto a terra schiantandosi infine contro un muro. Sembra che non indossasse il casco integrale ma la caratteristica “scodella” che gli ha protetto solo la testa e non il volto. Aveva infatti partecipato ad un raduno di vespe ed era in compagnia di un altro appassionato.

A 21 anni nella morsa degli usurai, li saldava con le paghette del padre e della nonna

Due incidenti a pochi minuti di distanza, quattro persone ferite

È stato proprio il suo amico a chiedere l’intervento del 118. Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi ma vista la gravità delle ferite riportate, soprattutto al volto, è stata fatta atterrare una eliambulanza. Il 29enne è stato elitrasportato presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove si trova ricoverato nel reparto maxillofacciale. Lungo la statale “Valle del Liri” sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. A quanto pare potrebbe essere stato l’improvviso scoppio dello pneumatico posteriore a far perdere il controllo del mezzo e quindi a far cadere il giovane sull’asfalto.