Isola del Liri, quattro minori sopresi a bere alcolici: gestore nei guai

I carabinieri di Isola del Liri hanno trovato 4 ragazzi a bere alcolici in un locale del centro storico della città fluviale. E’ scattata la multa e la denuncia per il titolare. I Carabinieri della locale stazione sabato sera durante i servizi di prevenzione insospettiti dall’anomalo movimento di ragazzini all’interno di un locale e nelle immediate adiacenze hanno proceduto al controllo. Hanno appurato la somministrazione di bevande alcoliche a minori. Nello specifico si tratta di 4 minori di cui due di età compresa tra i 15 e i 16 anni e due tra i 16 e 17. Intercettati mentre erano intenti ad assumere le bevande ai tavoli del locale, i minori dopo l’identificazione sono stati affidati ai genitori che, avvisati telefonicamente, sono giunti sul posto. Dopo il controllo inevitabile è stata la denuncia del titolare alla Procura.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Amministrazione Comunale che in una nota sottolinea che “l’attività di controllo sul consumo di alcolici portata avanti dai Carabinieri di Isola del Liri ha portato a individuare comportamenti illeciti, prontamente sanzionati anche con segnalazione alla Questura e denuncia alla Procura della Repubblica.

Ringraziamo le Autorità preposte al controllo per la loro efficace azione di repressione di comportamenti illeciti e inaccettabili, e ci auguriamo che ciò possa fungere anche da monito affinché gli esercenti pongano in essere la massima attenzione verso il rispetto assoluto delle normative che regolano il settore.

Da parte nostra, stiamo valutando l’adozione dei provvedimenti di spettanza comunale, come da specifica ordinanza in vigore dal 2020, convinti come siamo che occorra mantenere il massimo rigore in ordine a tutto ciò che rappresenta la tutela dei minori”.

