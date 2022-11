Digitale e inclusione, premio nazionale per l'istituto "Alessandro Volta"

Lingua dei segni e sistema Braille affidati alla robotica. Sono i prototipi realizzati all'istituto "Alessandro Volta" di Frosinone che si è aggiudicato il Premio nazionale sull’Innovazione digitale di Unindustria, giunto alla terza edizione, promosso da Anitec-Assinform - l’associazione per l’information and communication technology (Ict) , nato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

«Abbatere quei muri a cui spesso non pensiamo» - è il messaggio lanciato dai ragazzi dell'istituto che hanno ottenuto il premio nella categoria “Ict e disabilità: come il digitale favorisce l’inclusione” attraverso il progetto "Androide brothers Lis + Braille” realizzato con le aziende partner romin Srl e Dac Engineering & Research

Il premio fa parte dell’iniziativa “Repubblica digitale” del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri, è patrocinato dal Consiglio nazionale dei giovani e rientra nelle attività dell'anno europeo dei giovani 2022 promosso dalla Commissione Europea. Il progetto lanciato il 15 febbraio premia le scuole che, in collaborazione con aziende leader del settore Ict, hanno saputo ideare progetti innovativi in ambito digitale, considerando anche il loro potenziale per l’avvio di attività di impresa.