Foligno, la moda dell’Istituto Orfini sbarca al Carnevale di Venezia

FOLIGNO - L’Istituto professionale “Orfini” s’è fatto notare al Carnevale di Venezia. Una rappresentanza di studenti dell’indirizzo Made in Italy sezione Fashion è sbarcata a Venezia indossando gli abiti che sfilano al Carnevale di Sant’Eraclio col Cantiere Flashback. Dall’Orfini alla volta di piazza San Marco è partita una delegazione composta da 42 persone e cioè 38 studenti e le insegnanti Roberta Camilli, Frida Epifani, Daniela Pompei e Anna Flamini organizzatrice della “Missione Venezia”. La delegazione folignate ha partecipato anche al concorso la maschera più bella raccogliendo una vera e propria messe di complimenti, applausi e apprezzamenti per i costumi che sono diventati un ulteriore biglietto da visita per Foligno e le sue eccellenze tra le quali spunta l’Orfini. Basti pensare che quando il presentatore ha chiesto da dove venisse la delegazione, quando s’è sentito rispondere “da Foligno” l’apprezzamento è letteralmente lievitato con riferimento al classico “Lu centro de lu munnu” e “la città della Quintana”.

La trasferta a Venezia non è stata per la delegazione dell’Orfini una semplice visita, ma una vera e propria full immersion nel mondo del Carnevale e, soprattutto, del costume. Perché non sono mancate le visite alle realtà dove i costumi veneziani vengono realizzati e, tra gli altri, al museo del merletto. Ma ciò che ha fatto la differenza è stato il tutto nel “clima” della festa che ha regole diverse da ogni altro evento. Eppoi mostrare il made in Foligno nel tempio del Carnevale, e raccogliere gli apprezzamenti, è una esperienza davvero unica.