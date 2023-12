Frosinone, Ottaviani relatore alla Camera sulla manovra di bilancio: «Misure per redditi e famiglie»

I CONSUMI

«Questa manovra ha cercato di tutelare in primis i redditi medio-bassi attraverso la creazione di una nuova quota di reddito disponibile». È quanto ha evidenziato il deputato Nicola Ottaviani all'indomani del via libera definitivo alla legge di bilancio 2024. L'ex sindaco di Frosinone e attuale parlamentare della Lega è stato relatore del partito a Montecitorio sul ddl licenziato con 200 voti favorevoli.Ottaviani, commentando il testo che racchiude le misure economiche, si è soffermato sugli interventi di detassazione: «Il taglio del cuneo fiscale e contributivo investe 14 milioni di lavoratori».

Per il segretario della Commissione bilancio della Camera ciò contribuirà anche a rimettere in moto la macchina dei consumi.

Ottaviani ha poi analizzato i punti maggiormente caldeggiati dal partito: «Per tutelare i redditi abbiamo agito sull'Irpef, abbassando le tasse e garantendo più di 1.000 euro in busta paga ai ceti medi. Ci sono 15 miliardi di euro circa per il taglio del cuneo fiscale e per la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre. Novità anche per le imposte: non si pagheranno più in anticipo, ma ad anno concluso e reddito percepito. Per il sistema pensionistico - aggiunge - l'obiettivo è il superamento della legge Fornero: nel 2024 è prevista l'uscita anticipata con quota 103, Ape sociale e Opzione donna. Confermati, inoltre, gli incentivi per le assunzioni di donne disoccupate».

SANITÀ

Sul capitolo sanità, Ottaviani ha spiegato: «Un segnale concreto è stato dato con il rinnovo dei contratti e con stipendi più alti grazie alla detassazione degli straordinari per l'abbattimento delle liste d'attesa, riconoscendo 100 euro l'ora per i medici e 60 per gli infermieri». Sulle politiche per la casa ha affermato: «L'emergenza abitativa è una delle battaglie della Lega. Si sta aprendo una nuova stagione per l'edilizia residenziale pubblica grazie al Fondo per il contrasto al disagio abitativo. Tra le misure più importanti, mutui agevolati per le famiglie numerose e bonus asili nido». Ottaviani ha anche parlato di risorse per le infrastrutture: «Settantacinque milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade e 645 per interventi strutturali sulla rete viaria in concessione Anas». In chiusura ha spiegato che ci sono fondi per il rinnovo dei contratti sia del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (1,5 miliardi) sia nella pubblica amministrazione oltre a nuove assunzioni (8 miliardi). «In definitiva - ha concluso - questa manovra mette al primo posto le esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle più numerose, restituendo potere di acquisto».