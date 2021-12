Monti Lepini, albero precipita sulla pedemontana

E' piombato sull'asfalto all'improvviso ostruendo la carreggiata. In quel momento, per fortuna, non passavano automobilisti, altrimenti le conseguenze potevano essere più serie. E' quanto accaduto oggi sulla Monti Lepini, un'arteria solitamente molto trafficata. Un grosso albero, probabilmente a causa del maltempo che anche in Ciociaria imperversa da giorni, si è sradicato ed è caduto sulla strada. E' successo sulla pedemontana Monti Lepini, verso Sgurgola. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. Hanno rimosso tronco e arbusti e messo in sicurezza l'area. Il traffico è poi tornato regolare.