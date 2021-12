Giovedì 23 Dicembre 2021, 08:50

Stagione invernale in Ciociaria, se ne parla dopo le feste. Non riesce proprio a partire la stagione invernale sulle piste delle stazioni sciistiche ciociare. Gli impianti di risalita di Campo Staffi e Campocatino sono ancora fermi nonostante ci sia la neve e, almeno per i prossimi giorni, non sono previste aperture.

Partiamo da Campo Staffi, località invernale di Filettino. Oggi i tecnici dell’Ustif saliranno a Campo Staffi per effettuare il sopralluogo e procedere alle verifiche sugli impianti di risalita dell’impianto Anticotento mentre la seggiovia del Ceraso e il tapis roulant non necessitano di alcuna autorizzazione per essere messi in funzione. Nel frattempo il Comune di Filettino ha invitato il titolare della ditta Riccardo II, affidataria del bando per la gestione in concessione degli impianti per 18 mesi, alla stipula del contratto. La ditta è stata convocata per il 28 dicembre al Comune alla presenza del segretario comunale per la formalizzazione del contratto.



IL SINDACO

«Non potevamo procedere prima del 28 dicembre alla sottoscrizione del contratto – spiega il sindaco di Filettino Giani Taurisano – in quanto, per legge, dovevano trascorrere 35 giorni dal verbale di aggiudicazione della gara. In questo periodo di tempo – aggiunge - la Riccardo II avrebbe potuto e dovuto provvedere alla manutenzione ordinaria, alla stipula delle polizze, all’assunzione del personale specializzato abilitato al funzionamento degli impianti, in primis alla nomina del caposervizio che è una figura fondamentale prevista nel contratto».

Dopo la firma, quindi, occorrerà adempiere a una serie di incombenze amministrative che potrebbero rallentare ulteriormente l’apertura del circo bianco. A rallentare le operazioni c’è anche il timore di una stretta del governo a causa del balzo dei contagi Covid. Da oggi, nel Lazio, è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto e se si dovesse tornare malauguratamente in zona gialla le prospettive di affrontare una stagione che deve ancora partire sarebbero meno rosee. Lo spessore del manto nevoso, intanto, si è abbassato rispetto ai primi di dicembre quando le abbondanti nevicate avevano acceso le speranze di molti appassionati di poter tornare presto a sciare in Ciociaria. Chi non demorde, anzi si sta prodigando per mantenere alta l’attenzione degli utenti della rete sulle opportunità di vacanza e tempo libero offerte da Campo Staffi, sono i titolari del Rifugio Viperella. Mauro Venditti e Luana Testa organizzano tante iniziative, dalle passeggiate con le ciaspole, come quella in programma il 6 gennaio, alla promozione di eventi sportivi.



Se ci spostiamo a Campocatino le cose non vanno meglio sul fronte della gestione degli impianti sciistici. Dopo la gara andata deserta il Comune è alla ricerca di privati interessati alla gestione della stazione invernale. Finora, nonostante gli incontri e i contatti messi in campo dall’amministrazione comunale non sembrano esserci ditte interessate. Il Comune, intanto, ha acquistato i battipista con l’intento di agevolare il gestore. L’altra buona notizia riguarda gli impianti che ieri hanno superato il collaudo dell’Ustif.

An. Ma.