Torna il GallinaRock, tris d'autore sul palco

È partito il conto alla rovescia per il festival rock di Gallinaro, che da quindici anni richiama il popolo dei giovani e non solo nella cornice all'aperto del Parco di San Leonardo. L'edizione 2023 si preannuncia coinvolgente: sul palco, infatti, saliranno anche i Mellow Mood, Bugo e Giancane. Un tris che animerà il weekend dal 5 al 7 agosto al ritmo della musica.

Il "GallinaRock", nato nel 2009, ideato e diretto da Luigi Vacana, è divenuto tra gli appuntamenti più attesi dell'estate.

Da quelle parti, negli anni, sono passate voci nazionali e band che poi si sono affermate sulla scena del panorama musicale italiano, come i KuTso, i Marta sui Tubi e Lo Stato Sociale. In quindici anni al "GallinaRock" si sono esibite circa 250 band, per un totale di oltre 1.200 musicisti. Nell'ambito del festival si svolge anche un contest, in cui gruppi emergenti si sfidano nelle varie serate: soltanto uno aprirà il concerto finale, quello vincitore del concorso. Il "GallinaRock" è anche arte, con un'area creativa che farà da cornice ai live musicali.

Ecco il programma dell'edizione numero 15: il 5 agosto in scaletta Known Physics, ultimi vincitori del contest, poi spazio al reggae dei Mellow Mood. La chiusura di serata sarà affidata ai Pakkia Crew. Sabato 6, dopo le band finaliste e Modern Stars, sarà la volta del cantautore Bugo. Il 7 agosto, invece, è in programma il gran finale: prima ritornerà sul palco la band vincitrice del contest, poi a scaldare il pubblico sarà il cantautore e musicista Giancane con una tappa del tour dal titolo "Tutto Male". Anche quest'anno il festival sarà un inno all'ambiente e all'integrazione. Sarà riproposta la formula del "plastic free" e, inoltre, i testi delle canzoni arriveranno anche a chi non può ascoltarli attraverso l'interpretariato in Lis, la lingua dei segni. In tutte le serate è prevista musica fino a tarda notte, con i dj set del dopofestival.