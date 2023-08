Frosinone, anziana rapinata in casa: portati via soldi e fede nuziale. Scatta un arresto

Trentanove giorni fa l'incursione in casa con un'anziana che era stata derubata, ora scatta un arresto. Nei guai è finito un uomo di 51 anni, residente a Frosinone: per lui è stata sollevata l'accusa di rapina aggravata. E' stato trasferito in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del capoluogo, che nei suoi confronti ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. La misura restrittiva è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile.

Le indagini si sono concentrate sul colpo, avvenuto il 23 giugno scorso, di cui è rimasta vittima una pensionata di 87 anni.

La donna si trovava nella propria abitazione quando, all'improvviso, si è trovata di fronte un individuo.

Si era introdotto all'interno e aveva il volto travisato: stando alla ricostruzione, dopo aver minacciato di morte l'anziana le ha ordinato di consegnare tutto il denaro che aveva con sé. Sono stati attimi di paura, concitati. L'ottantasettenne disponeva soltanto di 30 euro e, a quel punto, l'uomo le ha portato via anche la fede nuziale.

Scattato l'allarme, sono subito partite le indagini che hanno portato gli investigatori a risalire al presunto autore della rapina in casa: sulla base di quanto emerso, poco dopo era stato rintracciato in una sala scommesse della città e nel corso di una perquisizione era stato rinvenuto un anello, risultato quello portato via all'anziana. Ora, dunque, a distanza di un mese e qualche giorno per l'uomo si sono aperte le porte del carcere su ordinanza di custodia.