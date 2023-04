Willy ucciso a calci e pugni, oggi si riparte in Appello

È previsto per oggi, dopo il rinvio del marzo scorso, l’avvio del processo in Appello per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro la sera del 6 settembre 2020.

Per quel delitto sono stati condannati all’ergastolo dalla Corte d’assise di Frosinone Marco e Gabriele Bianchi di Artena, quest’ultimo presente ieri in aula. Con loro sono stati condannati per concorso nell’omicidio anche Mario Pincarelli (21 anni di carcere) e Francesco Belleggia (ad una pena di 23 anni). Tutti sono stati ritenuti colpevoli di avere colpito Willy alla testa, al collo, al torace e all’addome, anche quando il ragazzo era svenuto a terra. Nella prima udienza verranno affrontate le questioni preliminari. Inoltre la difesa di Gabriele Bianchi chiederà di sentire anche Samuele Cenciarelli perché secondo gli avvocati, l’amico di Willy si sarebbe contraddetto nel ricostruire quei momenti concitati e soprattutto nell’attribuire a Gabriele Bianchi il calcio al petto che avrebbe provato l’arresto cardiaco al giovane di Paliano.