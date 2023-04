E' morto l'ingegner Curzio Stirpe: lutto nel Frosinone Calcio

Un grave lutto ha colpito la famiglia del presidente del Frosinone Calcio e vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe.

Si è spento nella notte, infatti, Curzio Stirpe, fratello del patron. Era ingegnere, aveva 71 anni ed era un grande tifoso dei Leoni. Da sempre partecipava a tutte le decisioni adottate dal club giallazzurro.

E' stato presente allo stadio fino all'ultima partita.

“Persona dotata di grande discrezione ed attenzione, è stato un grande tifoso sulle orme del papà Benito. Immancabile allo stadio per seguire la squadra, molte volte anche in trasferta, è stato vicino alle sorti del Frosinone fino all’ultimo. Era infatti presente in casa in occasione della gara casalinga con il Sudtirol. L’ingegner Curzio – amministratore dell’Azienda di famiglia, la ‘Benito Stirpe Costruzioni Generali spa’ e presidente della ‘Sezione Impianti’ di Unindustria – lascia la moglie, signora Lucia Ianni, le figlie Alessandra, Annalisa e Benedetta. Alla Famiglia Stirpe giungano i sentimenti di cordoglio di tutto il Frosinone Calcio”. Così il club sul sito ufficiale.