Covid Frosinone, 711 nuovi positivi: ricoveri in lieve calo

Tasso di positività al Sars-Cov-2 sempre fermo sopra il venti per cento in Ciociaria.

È quanto emerge dall’ultimo bollettino quotidiano diramato dall’Asl di Frosinone riferito ai 2.766 tamponi analizzati sabato. In provincia i nuovi positivi sono stati 711, mentre i negativizzati 619. Fortunatamente per il secondo giorno consecutivo non sono state segnalate vittime. Scende il numero dei ricoverati, passato da 48 a 46 in ventiquattr’ore. Il primato di giornata per nuovi contagi spetta a Frosinone con 52 casi. Seguono Cassino, Ceccano e Veroli rispettivamente con 47 e 40 per gli ultimi due centri.