Frosinone, il Covid non si ferma: altri 852 contagi in una giornata

Il Covid non si ferma e continua a non concedere tregua. Ormai, come del resto in tutta Italia, anche in Ciociaria la curva dei contagi ha ripreso a salire. E nei giorni scorsi si sono registrate anche vittime. Rispetto alla scorsa estate, dunque, quest’anno l’andamento della pandemia è in controtendenza, nonostante il gran caldo.

In Ciociaria, in base all’ultimo bollettino diramato dall’Asl sui tamponi effettuati nella giornata di venerdì, sono stati accertati altri 852 positivi al Sars-Cov-2. Il tasso di positività è sempre superiore al 20 per cento. I test molecolari analizzati, infatti, sono stati 3.170. Resta alto anche il numero dei negativizzati: nelle ultime ventiquattr’ore sono stati 574. Sono quarantotto le persone ricoverati in ospedale. Fortunatamente non sono stati registrati altri decessi.

La mappa giornaliera dei contagi, dopo gli ultimi prelievi nasofaringei esaminati nei laboratori, interessa la gran parte dei centri ciociari. In testa all’elenco quotidiano questa volta figura Cassino, con 87 nuovi casi. Seguo poi Ferentino (55), Frosinone (53), Alatri (51), Ceccano e Veroli (42), Anagni (41), Sora (33), Monte San Giovanni Campano (32), Paliano (29), Boville Ernica (24), Isola del Liri (23), Fiuggi e Roccasecca (21), Piglio (18), Vallecorsa (17), Ceprano (16), Amaseno (12), Piedimonte San Germano e Supino (11), San Giovanni Incarico e Sant’Elia Fiumerapido (10). A questi comuni se ne aggiungono altre decine con le nuove infezioni da virus che oscillano da 9 a una.

«Visto il crescente numero di ricoverati con Covid», la Asl ha già proceduto alla «riorganizzazione dei reparti per garantire l’ottimale gestione dell’emergenza» era stato spiegato dall’azienda sanitaria locale. Sono 78 i posti letto Covid distribuiti sulle tre strutture ospedaliere della provincia di Frosinone.