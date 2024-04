Lunedì 8 Aprile 2024, 21:35

Condoni edilizi: presentata una proposta di legge per modificare una norma regionale del 2004. «Consentirà di superare un’oggettiva disparità di trattamento venutasi a creare in materia di condoni edilizi negli ultimi anni, rimuovendo un preciso inciso dell’articolo 3 che attualmente paralizza molteplici istanze rispetto alle quali sono sopravvenuti vincoli ambientali o paesaggistici dopo il 2004». È quanto dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, che ha presentato la bozza di modifica insieme al consigliere Corrotti.

«Fermo restando che l’abuso si considera sanabile con riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda, attualmente si manifestano molteplici casi di disparità tra coloro che hanno ottenuto il permesso di costruire in sanatoria essendo stata la propria domanda esaminata dall’ente comunale prima dell’apposizione del vincolo e coloro che per medesime istanze nella stessa area si trovano ad essere paralizzati da anni. Tale modifica consentirà quindi di sbloccare più di 60mila pratiche, garantendo consistenti entrate per gli enti locali. Un provvedimento condiviso con il capogruppo della Lega Laura Cartaginese» ha concluso Ciacciarelli.