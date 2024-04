Il Bologna spreca, il Frosinone ringrazia: allo "Stirpe" finisce 0-0

Un pareggio, il secondo consecutivo, che muove la classifica, ma che non basta al Frosinone per lasciare la terzultima piazza. Contro il Bologna allo “Stirpe” finisce 0-0 una gara combattuta e molto tattica, con i felsinei che sprecano tre ghiotte occasioni nella ripresa por sbloccare il match. Il Frosinone bada soprattutto a difendere e a non concedere spazi. Non osa, non affonda, non crea occasioni per pungere. Alla fine ne viene fuori un pareggio che va stretto agli ospiti e che sa di punto prezioso per i giallazzurri, che se vogliono inseguire la salvezza devono tornare a vincere quanto prima. Ora c'è attesa per le sfide che riguardano da vicino altre dirette concorrenti per la permanenza in A. Alle 18 sono in programma Genoa-Verona e Cagliari-Atalanta.

