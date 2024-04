Giovedì 4 Aprile 2024, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 11:17

Banda del buco in azione a Monte San Giovanni Campano, nella frazione di Chiaiamari. Stando a una prima ricostruzione, in quattro, con il volto coperto, hanno preso di mira una tabaccheria. Con un piccone hanno praticato due fori, uno su un muro laterale e un altro, quello più grande, sulla parete dove si trova l'ingresso dell'attività. E' accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorso, intorno alle 2. Il colpo, però, è fallito poiché il gruppo si è dato alla fuga prima dell'arrivo del titolare, messo in allerta dalla manomissione del sistema di videosorveglianza del locale. Indagano i carabinieri.