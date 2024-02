Giovedì 22 Febbraio 2024, 09:34

Una media di oltre 50 multe al giorno, tutti i giorni, nei primi 40 giorni del nuovo anno. I dati in possesso della polizia locale aggiornati alla metà del mese di febbraio, fanno registrare infatti oltre 2.000 verbali: non solo infrazioni al codice della strada, ma anche multe redatte dagli ausiliari del traffico per parcheggio sulle strisce blu senza biglietto o con ticket scaduto. Un dato che, se paragonato con lo stesso periodo dell'anno del 2023, fa registrare un aumento di circa il 50%.L'assessore alla Municipale Monica Capitanio che guida l'assessorato da un anno esatto, spiega che, però, con questi dati, non c'è assolutamente da festeggiare: «Io credo che la sanzione debba avere uno scopo soprattutto educativo. Ad oggi mi sento di dire che questo obiettivo è stato raggiunto, ma poco, solo in parte. L'attività si è intensificata nonostante il numero degli agenti sia ancora molto basso: ad oggi, infatti, il corpo della Polizia municipale di Cassino può contare solamente su 14 agenti, entro fine marzo dovrebbero arrivare però altri 8 agenti così come previsto dal piano assunzionale e siamo molto fiduciosi che possa esserci quindi un rinforzo importante».L'assessore alla polizia municipale Monica Capitanio fa poi chiarezza anche sul regolamento della nuova isola pedonale e annuncia provvedimenti severi: «Non appena termineranno gli ultimi lavori in Corso della Repubblica - spiega la delegata del sindaco Enzo Salera - entrerà in vigore il regolamento che sarà molto rigido. Sono stati stabiliti dei limiti precisi sia per quel che riguarda l'occupazione del suolo pubblico sia per l'inquinamento acustico, non saranno tollerati tavolini selvaggi e quant'altro. I gestori dei locali sono già informati: insieme a loro abbiamo già messo in piedi progetti per la sicurezza contro la mala movida. Ad oggi - spiega Capitanio - abbiamo infatti già cinque cosiddetti steward', ma che sono a tutti gli effetti delle guardie per la sicurezza notturna nei locali che insistono lungo il Corso della Repubblica e possono intervenire immediatamente in caso di disturbi e sono in contatto diretto con le forze dell'ordine».Tornando al capitolo delle sanzioni, i primi numeri del 2024 vanno in linea con quello che è stato il trend del 2023 quando, proprio a partire da febbraio quando si è insediato il nuovo assessore, e fino al 31 dicembre, è stata incrementata l'attività degli agenti: i verbali elevati l'anno scorso sono stati infatti 20.531, sommando sia le multe comminate dalla polizia locale che quelle redatte dagli ausiliari del traffico. Risultano essere ben 10.264 in più rispetto all'annualità 2022, significa cioè un raddoppio delle contravvenzioni: se nel 2022 la media è stata di 28 multe al giorno, nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle, si supera la media giornaliera di 56 multe ogni giorno, tutti i giorni, per l'intero anno. Il 2024 è iniziato con lo stesso ritmo'. Più multe, significa anche maggiori risorse per le casse dell'Ente: nel 2022 i verbali redatti dai vigili urbani e dagli ausiliari del traffico hanno permesso di far entrare 280.000 euro nelle casse dell'ente: il 50% di questa cifra ha dato ossigeno alle casse dissestate dell'Ente. Il restante 50%, così come prevede la legge, è stato essere reinvestito, anzitutto per il rifacimento delle strade. Nel 2023 le sanzioni hanno permesso al Comune di incassare oltre mezzo milione di euro, una cifra non banale e che permetterà all'Ente di investire in sicurezza nel corso di quest'anno. Non solo sicurezza stradale, ma anche videosorveglianza. Nell'anno appena trascorso sono state 70 le telecamere installate, l'obiettivo, nel corso del 2024, è quello di arrivare ad oltre cento. «Abbiamo acquistato quattro nuove fototrappole, ma ancora non bastano, così come non sono sufficienti le 70 telecamere in città per la videosorveglianza», conclude l'assessore Capitanio.