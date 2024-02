Giovedì 22 Febbraio 2024, 09:41

LA CARRIERA

Vanessa Terilli, la giovane pizzaiola e chef del Bar dello Sport e dell'Enoteca Moretta di San Giorgio a Liri, vince il Campionato Mondiale di Pizza in teglia tenutosi tra il 18 e il 20 febbraio a Rimini nell'ambito del Beer&Food Attraction. La Giovane Chef ha mosso i suoi primi passi proprio presso il Bar dello Sport e l'Enoteca Moretta di San Giorgio a Liri e oggi ad appena 25 anni alza questa importante coppa al cielo. Accanto al primo posto nei Campionati mondiali di Pizza in teglia, Vanessa colleziona anche un altro importante riconoscimento è la migliore PizzaChef Donna. Vanessa è stata in grado di creare nelle sue pizze un connubio perfetto tra rispetto della tradizione e innovazione nell'arte della cucina.La campionessa ha da sempre svolto la sua attività lavorativa presso il Bar dello Sport - Enoteca Moretta dove, insieme al proprietario del locale Fabio Moretta, ha fin da subito ideato e realizzato pizze e piatti in grado di valorizzare i migliori prodotti del nostro territorio accompagnandoli con un'attenta selezioni di vini di alto livello provenienti dall'Italia e dal mondo. Vanessa Terilli ha dichiarato «Sono particolarmente entusiasta di aver ricevuto questi due premi nell'ambito di una delle competizioni più prestigiose in Europa e nel mondo. Essi vanno a valorizzare un lungo lavoro di studio e ricerca fatto, insieme al team dell'Enoteca Moretta, sui prodotti che ogni giorni scegliamo di utilizzare in cucina. Questa vittoria mostra come oggi la pizza e la cucina siano diventate sempre di più un'arte in cui non si può prescindere da un'attenta selezione della qualità e della particolarità delle materie prime che si sveglie di utilizzare».Nell'ambito dello stesso evento la Birreria Malti da Legare di San Giorgio a Liri di Damiano Macera e Roberta Paliotta vince il premio come locale che valorizzano il prodotto birra con passione, qualità, cultura, servizio, atmosfera da parte dell'Accademia nazionale della birra.«Complimenti a Vanessa e a tutto lo staff del bar sport per questa importante affermazione», sono state le parole del sindaco Francesco Lavalle.«Un risultato che è frutto del lavoro lungimirante, attento e puntuale, di Fabio Moretta e dei suoi collaboratori, che si sono sempre contraddistinti per le grandi capacita professionali e umane. Giovani imprenditori del nostro paese che si affermano nel proprio ambito professionale sono un vanto per il nostro paese e grazie alla loro pizza, hanno portato in alto il nome di san Giorgio a Liri», ha concluso il sindaco.