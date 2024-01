Casalvieri, partiti i lavori per il nuovo asilo nido: demolizione e ricostruzione

A Casalvieri sono iniziati i lavori per la demolizione e la ricostruzione dell’asilo nido. L'opera è stata finanziata con fondi Pnrr per un importo di 1.440.000 euro.

“Questo nuovo edificio potrà ospitare un asilo nido che per tanti anni è stato atteso nel nostro paese - commenta il sindaco Franco Moscone -. La soddisfazione è duplice perché questo intervento, fortemente voluto, è una promessa che abbiamo mantenuto nei confronti dei nostri concittadini; un asilo nido è particolarmente importante per una comunità come la nostra, sia per l’utilità verso le famiglie che hanno bimbi piccoli sia a livello occupazionale”.

Questa struttura si affiancherà alle altre scuole presenti sul territorio comunale (materna, primaria e secondaria di I grado) che “già rappresentano una grandissima risorsa per il paese” si conclude nella nota.