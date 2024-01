Frosinone, fisco e giustizia: incontro partecipato con i deputati Marattin e Costa

Si è tenuto presso la sala della Cassa Edile di Frosinone il convegno su "Fisco e Giustizia da Liberali", con la presenza dei deputati Luigi Marattin di Italia Viva ed Enrico Costa di Azione. Il primo economista, il secondo avvocato ed ex ministro per gli Affari regionali con delega alla famiglia.

Un dibattito partecipato e ricco di spunti d'interesse su tematiche di stretta attualità che riguardano da vicino i cittadini e che sono al centro de dibattito politico.

A moderare l’incontro è stato il giornalista Stefano De Angelis, redattore del Messaggero di Frosinone.

Una platea attenta ha ascoltato gli interventi sulla situazione economica del Paese.

I parlamentari si sono soffermati sulle “occasioni perse, sulle scelte sbagliate, soprattutto riguardo alla spesa pubblica senza limite, e sull'autonomia differenziata, un diversivo per distogliere i cittadini dai problemi veri”.

Molta attenzione è stata rivolta ai cambiamenti nel sistema giustizia, ai “ritardi che vi sono, alle lungaggini processuali che penalizzano i più deboli”.

E' stata anche l'occasione per parlare dell'esperienza del Terzo polo, l'alleanza tra Azione e Italia Viva. “Il tutto con il rammarico per le divisioni che vi sono nel mondo dell'area progressista, popolare, liberale, che - è stato spiegato - avrebbe potuto svolgere un ruolo fondamentale per un'Italia diversa dai populisti di sinistra e di destra e che, però, potrebbe domani svolgere”.