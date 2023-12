Frosinone, Ruspandini eletto presidente provinciale di FdI: in 14 nel direttivo. «Ripartire dai circoli»

Ridare slancio all'attività politica e amministrativa di Fratelli d'Italia all'insegna del rafforzamento e del radicamento sul territorio ciociaro. Con questo spirito il partito della premier Meloni inizia la fase di avvicinamento alle elezioni europee e comunali di giugno. E' stato uno dei passaggi chiave sottolineato dal deputato Massimo Ruspandini, riconfermato alla guida della federazione provinciale di FdI. Dopo il successo elettorale registrato alle Politiche del 2022 e alle Regionali di febbraio, la forza politica di centrodestra intende consolidare sia la propria leadership all'interno della coalizione sia la propria rete territoriale.

“La stagione congressuale inaugurata da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia - ha spiegato Ruspandini - segna una nuova fase nella politica italiana in controtendenza rispetto a un mondo schiavo delle piattaforme virtuali appena uscito dalla ubriacatura della rete”.

Da qui anche l'esigenza di improntare il dibattito e il confronto faccia a faccia, guardandosi negli occhi. Farlo non in modo freddo sui social, ma nei circoli dei vari comuni, come d'altronde accadeva un tempo un po' in tutti i partiti.

“La nostra attenzione - ha aggiunto il deputato - sarà soprattutto rivolta ai 91 comuni della provincia con la federazione che dovrà ripartire dai circoli e dalla valorizzazione dei giovani, che tante soddisfazioni ci hanno dato in questi anni”.

Di tutto questo, oltre che di strategie e obiettivi, si è parlato nel primo congresso territoriale di Fratelli d'Italia, che si è tenuto domenica al Dream Cinema di Frosinone. Ruspandini, candidato unico designato, è stato eletto presidente provinciale del partito. I tesserati, 611, attraverso il voto hanno anche indicato nove componenti del nuovo direttivo: Riccardo Del Brocco, Massimiliano Bruni, Luana Pellegrini, Michele Meloni, Sara Petrucci, Antonello Iannarilli, Roberto Toti, Andrea Lucidi, Cristiano Papetti. Altri cinque sono stati nominati direttamente dal neo presidente e si tratta di Fabio Tagliaferri, Gabriele Picano, Antonio Cardillo, Simona Castagna e Alessio Arduini. In 14, dunque, formano l'organo interno del partito, che in Ciociaria conta circa seimila iscritti. I lavori sono stati presieduti dal senatore Francesco Zaffiri.