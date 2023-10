Frosinone, presentato il corso per "esperto ambientale". Il procuratore: «La tutela compete a tutti»

Un corso per sfornare figure professionali in grado di supportare le aziende nella stesura di pratiche ambientali. E' quello che è stato presentato stamane a Frosinone nella sala Papetti della Camera di commercio.

Si tratta del percorso di alta formazione per “esperto ambientale” istituito in piena sinergia dalla Camera di commercio e dall'Università di Cassino e del Lazio meridionale. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno al mondo delle imprese del territorio e di rispondere così alla crescente richiesta di personale qualificato, un'esigenza sia del settore privato sia di quello pubblico. Esperti, appunto, dotati di competenze operative e giuridiche in materia di economia circolare, energia, ambiente, sostenibilità e sviluppo economico. Più di cento le domande di iscrizione arrivate, ben oltre il numero di posti previsti.

A presenziare alla presentazione del corso, oltre ai vertici dell'ente camerale e dell'ateneo, rispettivamente Giovanni Acampora e il rettore Marco Dell’Isola, e al presidente dell'azienda speciale Informare, Luigi Niccolini, c'erano anche il generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà, commissario di governo per la realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa vigente sulle discariche abusive, e il capo della Procura di Frosinone, Antonio Guerriero.

Proprio il magistrato, nel corso del suo intervento, ha lanciato un monito:

«Non è possibile continuare con la politica delle chiacchiere passando il cerino acceso a chi sta avanti. Non si può pensare di lasciare alle procure il compito di tutelare l'ambiente perché è di tutti. Quando arriviamo noi significa che tutti gli altri meccanismi sono saltati».