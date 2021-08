Frosinone corsaro a Vicenza, Ciano e Maiello firmano il colpo

Domenica 29 Agosto 2021, 00:55 - Ultimo aggiornamento: 01:30

Un Frosinone autoritario, combattivo e pratico piega la resistenza del Vicenza e conquista la prima vittoria stagionale. Un successo per 2-0 che ha un valore doppio, perché arrivato in trasferta: Ciano di testa, con una torsione da bomber di razza, in avvio di ripresa e Maiello su calcio di rigore a dieci dalla fine regalano a Grosso tre punti fondamentali, che consentono ai giallazzurri di restare agganciati alle battistrada. Siamo ancora all'inizio del torneo, ma partire con il piede giusto è fondamentale. Frosinone, dunque, che dopo due turni sale a quattro punti in classifica.

Grosso si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: «Sarebbe stato un peccato uscire dal campo senza il bottino pieno. Fatta eccezione per i primi minuti nei quali abbiamo concesso loro un’occasione, poi abbiamo creato tantissimo. Portare a casa una vittoria non era facile, l’abbiamo fatto e per questo sono contentissimo».