Si schianta contro un palo della luce, ferito giovane di Alatri

Un incidente avvenuto intorno alle 20 sulla provinciale per Veroli, in contrada Basciano, ad Alatri. Un trentaquattrenne residente in località Sant’Emidio, poco distante, secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo della sua Peugeot nera schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica e finendo la corsa contro il muro perimetrale di un’abitazione.

Il giovane non sarebbe in gravi condizioni, anche se, vista la violenza dell’impatto, è stata allertata una eliambulanza che è atterrata in un campo a poca distanza. I sanitari del 118, coadiuvati dai vigili del fuoco di Frosinone, lo hanno tratto fuori dall’abitacolo distrutto e gli hanno prestato le prime cure disponendone il trasferimento all’ospedale del capoluogo. L’elicottero è ripartito vuoto.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Alatri per i rilievi e la gestione del traffico, visto che la strada è stata chiusa per oltre un’ora in entrambe le direzioni. E’ il secondo incidente grave della giornata odierna ad Alatri, dove in località Tecchiena Montereo, poco dopo pranzo, un motociclista è finito fuori strada ed è stato elitrasportato in un policlinico romano perché in gravi condizioni.